عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات للتحالف في حجة

قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي التابعة لإيران، اليوم الثلاثاء، بغارات للتحالف العربي ومعارك مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

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