السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا "حزب الله" كمنظمة إرهابية

رحبت السعودية، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذي اتخذته السلطات البريطانية بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة "إرهابية".

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان له اليوم، إن "تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم".

وذكر المصدر أن "خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي".

وشدد المصدر السعودي "على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".