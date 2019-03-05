الأوقاف بالقدس: باب الرحمة سيبقى مفتوحًا وسنجري عمليات ترميم

أكد حاتم عبدالقادر ، عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس على أن المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصلى باب الرحمة ، وسيبقى المصلى مفتوحا أمام المصلين.

وأوضح عضو المجلس الاسلامي عبد القادر أن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم لبحث ما أعلن عنه عبر وسائل الإعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف ، أسبوعا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وقال عبدالقادر : "لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشيمة، والمجلس لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976 ".

وأضاف : "قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج بأسرع وقت"..لافتا إلى

موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم..مؤكدا أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى.وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" في القدس المحتلة ، قد أمهلت مساء أمس دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.وطالبت نيابة الاحتلال ما يطلق عليها "محكمة الصلح" بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّنالمُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.من ناحية أخرى ..دعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس الشعب الفلسطيني العظيم في كافة أماكن تواجده وبشكل خاص المقدسيين، للخروج في مسيرات غضب للتعبير عن التمسك بالمقدسات ورفض ما يحيكه الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك في مصلى باب الرحمة، كذلك ناشدت جماهير الأمتين العربية والإسلامية وكل الأئمة والعلماءوالمثقفين وأحرار العالم إلى هبة واسعة لحماية الأقصى ومواجهة ما يتعرض له من عدوان إحتلالي ممنهج، والوقوف عند واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه قبلة المسلمين الأولى، مشددة بأن القدس لا تحتاج لبيانات الشجب والإستنكار والمواقف الإعلامية فقط، بل بحاجة لخطوات عملية ميدانية للحفاظ على إرث العاصمة الديني والتاريخي والحضاري من مقصلة الاحتلال.وحذرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس الإحتلال الإسرائيلي من مغبة ماتقترفه سلطات الاحتلال من جريمة ممنهجة نكراء بحق المسجد الأقصى وخصوصاً مصلى باب الرحمة، وحملة الإعتقالات المسعورة والإعتداءات على سدنته وحراسه، وممارساته العقابية الأخيرة بعد فتح المقدسيين لباب الرحمة.وأكدت أن الشعب الفلسطيني المرابط لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ظلم وإستبداد المحتل تجاه القدس ومقدساتها وتاريخها، بصلابته ورباطه اليومي في المسجد وأكنافه، ذلك حق مشروع كفلته كل الأعراف الدولية، لكن الاحتلال يسعى لخلق مخطط يتنافى مع الواقع لسلب المسجد من المسلمين وتقسيمه مكانيا وزمانيا وهذا لن يتحقق بهمم وعزيمة الأحرار والأبطال.وبدورها .. طالبت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيانها الصحفي، الفلسطينيين لشد الرحال والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والتواجد بكثافة عند منطقة باب الرحمة لصد الدعوات الهادفة لاقتحامه وتدنيسه في مقبل الأيام، كونهم الدرع الحصين الحامي للمسجد المبارك ومحيطه الإسلامي.