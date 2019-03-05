البنتاجون يوصي بزيادة القوات الأمريكية في أوروبا

أوصت القيادة الأمريكية في أوروبا EUCOM، التابعة للقوات المسلحة الأمريكية، بزيادة عدد القوات الأمريكية المتمركزة بشكل دائم والمناوبة في أوروبا.
وجاء في كلمة للقائد العاملقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي خلال جلسة استماع أمام لجنة شئون القوات المسلحة التابعة
وقال سكاباروتي في هذا الصدد: "بالنظر إلى الوجود العسكري المحدث والعداء المتزايد لروسيا، فإن EUCOM توصي بزيادة عدد قواتنا المنتشرة بشكل دائم والمناوبة من أجل تعزيز قدراتنا الرادعة".
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