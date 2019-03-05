البنتاجون يوصي بزيادة القوات الأمريكية في أوروبا

أوصت القيادة الأمريكية في أوروبا EUCOM، التابعة للقوات المسلحة الأمريكية، بزيادة عدد القوات الأمريكية المتمركزة بشكل دائم والمناوبة في أوروبا. وجاء في كلمة للقائد العام لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي خلال جلسة استماع أمام لجنة شئون القوات المسلحة التابعة لقوات الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي خلال جلسة استماع أمام لجنة شئون القوات المسلحة التابعةلمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي. وقال سكاباروتي في هذا الصدد: "بالنظر إلى الوجود العسكري المحدث والعداء المتزايد لروسيا، فإن EUCOM توصي بزيادة عدد قواتنا المنتشرة بشكل دائم والمناوبة من أجل تعزيز قدراتنا الرادعة".

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