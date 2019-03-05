إطلاق سراح كارلوس غصن

قررت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، السماح لكارلوس غصن، رئيس شركة "نيسان" السابق، بالخروج من السجن بكفالة قيمتها 7.9 مليون يورو.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن غصن دافع عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، مؤكدًا أنه "بريء" وسوف يدافع عن نفسه بقوة.

وقال غصن، في بيان له،

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"إنني ممتن للغاية لعائلتي وأصدقائي الذين دعموني طوال هذه المحنة الصعبة".

وكان المدعي العام الياباني استأنف على قرار محكمة يابانية بإخلاء سبيل الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن بكفالة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية، اليوم

الثلاثاء.

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.