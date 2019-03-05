مقتل 5 مدنيين سوريين وإصابة آخر جراء انفجار بريف حلب

لقي 5 مدنيين مصرعهم وأصيب آخر، جميعهم من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي شمال غربي سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن لغما من مخلفاتتنظيم داعش الإرهابي انفجر أثناء بحث عدد من أهالي قرية تبارة ماضي التابعة لمنطقة دير حافر بريف حلب عن فطر الكمأة في الأرض الزراعية جنوب بلدة خناصر على اتجاه إثريا، مما أدى إلى مقتل
ورغم انتصار قوات الجيش السوري في طرد الجماعات المسلحة من حلب، إلا أنها تركت خلفها الكثير من الألغام التي تسعى الدولة السورية إلى تطهير البلاد منها.
ودعت وزارة الخارجية الروسية في يوليو الماضي المجتمع الدولي إلى الانضمام للجهود "الروسية – السورية" في مجال نزع الألغام في سوريا.
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