العثور على طرود مشبوهة بمطار ومحطة قطار في لندن

ذكرت تقارير صحفية، أنه تم العثور على طرود مشبوهة في محطة قطارات واترلو في لندن، ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة رويترز بأن الشرطة استُدعيتإلى الأماكن المذكورة، إلا أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.
وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات
وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي.
وتابعت قائلة: "الضباط المتخصصون في المكان، جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية".
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