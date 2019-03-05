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هيلاري كلينتون تستبعد خوضها انتخابات الرئاسة الأمريكية

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أعلنت هيلاري كلينتون، أنها لن تترشح لانتخابات الرئاسة 2020 لكنها تتعهد بأنها "لن تذهب إلى أي مكان".

واستبعدت وزيرة الخارجية والسيناتور والسيدة الأولى السابقة حملة انتخابية أخرى خلال مقابلة لها بثت يوم الاثنين على قناة "نيوز 12"

التلفزيونية في نيويورك.

وقالت كلينتون - التي خسرت الانتخابات الرئاسية 2016 أمام دونالد ترمب - إنها ستستمر في العمل والحديث والدفاع عما تؤمن به.

وأضافت: "ما هو على المحك في

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بلادنا، نوع الأشياء التي تحدث الآن، تقلقني بشكل كبير".

وتابعت كلينتون أنها تحدثت مع عدد من المرشحين الساعين لترشيح الحزب الديمقراطي لهم في انتخابات الرئاسة، وقالت لهم "لا تأخذوا أي شيء كأمر مسلم به، حتى لو كانت لدينا قائمة طويلة من المشكلات الحقيقية والوعود الكاذبة" من إدارة ترمب.

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