مستوطنون يستولون على عقار في البلدة القديمة بالقدس

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار عائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة درويش بالبلدة القديمة بالقدس، وقريب جدًا من المسجد الأقصى.
وقال شهود عيان، إن المستوطنين اعتدوا بغاز الفلفل السام والحارق على طلبة مدارس ومواطنين مقدسيين تجمهروا حول العقار، فيما لا يزالالتوتر سائدًا في المنطقة.
واقتحم المستوطنون المنزل والذي تقطنه سيدة مسنة وزوجها بعد خروجها للسوق لشراء حاجيات المنزل، وتم طردها وزوجها حال عودتهم لمنزلهم وتم الاستيلاء عليه.
وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس
وأدان الحموري تواطؤ شرطة الاحتلال مع المستوطنين، حيث اعتدت بالضرب وقنابل الغاز واعتقلت الشبان الذين حاولوا حماية المنزل من سرقة المستوطنين.
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