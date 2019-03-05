مستوطنون يستولون على عقار في البلدة القديمة بالقدس

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على عقار عائلة مقدسية في طريق القادسية عقبة درويش بالبلدة القديمة بالقدس، وقريب جدًا من المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اعتدوا بغاز الفلفل السام والحارق على طلبة مدارس ومواطنين مقدسيين تجمهروا حول العقار، فيما لا يزال

التوتر سائدًا في المنطقة.واقتحم المستوطنون المنزل والذي تقطنه سيدة مسنة وزوجها بعد خروجها للسوق لشراء حاجيات المنزل، وتم طردها وزوجها حال عودتهم لمنزلهم وتم الاستيلاء عليه.وقال زياد الحموري، مدير مركز القدسللمساعدات القانونية: "إن المنزل تم الاستيلاء عليه من المستوطنين الذين استغلوا خروج المسنين من المنزل، حيث إنه توجه برفقة الوريثة زهرة الحلبي إلى المحكمة لمحاولة استصدار قرار بطرد المستوطنين كون المنزل غير مسرّب".وأدان الحموري تواطؤ شرطة الاحتلال مع المستوطنين، حيث اعتدت بالضرب وقنابل الغاز واعتقلت الشبان الذين حاولوا حماية المنزل من سرقة المستوطنين.