مصرع 32 شخصًا ونزوح الآلاف بسبب الأمطار في أفغانستان

وفاة 32 شخصًا ونزوح الآلاف في ظل اجتياح الأمطار الغزيرة والفيضانات للمنازل في مختلف أنحاء أفغانستان، حسبما أفاد المجلس النرويجي للاجئين.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المجلس قوله "إن مئات المنازل دمرت
وكانت الفيضانات قد بدأت يوم الجمعة الماضية وانحسرت أمس الاثنين ، فيما لا
يذكر أن التساقط الكثيف للثلوج على كافة أنحاء أفغانستان قد أثار المخاوف من حدوث فيضانات عارمة خلال فصل الربيع، وحتى الآن لقي قرابة 50 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات هذا العام.
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