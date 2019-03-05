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مصرع 32 شخصًا ونزوح الآلاف بسبب الأمطار في أفغانستان

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وفاة 32 شخصًا ونزوح الآلاف في ظل اجتياح الأمطار الغزيرة والفيضانات للمنازل في مختلف أنحاء أفغانستان، حسبما أفاد المجلس النرويجي للاجئين.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المجلس قوله "إن مئات المنازل دمرت

وهناك ما يقرب من 4 آلاف أسرة في حاجة للمساعدة بإقليم "قندهار" الواقع جنوبي البلاد.
وكانت الفيضانات قد بدأت يوم الجمعة الماضية وانحسرت أمس الاثنين ، فيما لا
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تزال جهود الإغاثة متواصلة اليوم ، كما تأثر إقليم "هلمند" الواقع جنوبي أفغانستان وإقليمي "فرح وهيرات" غربي البلاد بالفيضانات.
يذكر أن التساقط الكثيف للثلوج على كافة أنحاء أفغانستان قد أثار المخاوف من حدوث فيضانات عارمة خلال فصل الربيع، وحتى الآن لقي قرابة 50 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات هذا العام.
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