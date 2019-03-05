روسيا: المعارضة السورية حريصة على الحوار معنا بشأن التسوية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، أن المعارضة السورية حرصت على انتهاز فرصة وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض، لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية في بلادهم".

وأضاف بوجدانوف - في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن