روسيا: المعارضة السورية حريصة على الحوار معنا بشأن التسوية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، أن المعارضة السورية حرصت على انتهاز فرصة وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الرياض، لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية في بلادهم".
وأضاف بوجدانوف - في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنالمعارضة اتفقت على الأسماء في قائمتها للجنة الدستورية المنشودة، ولم تعترض سوى على بعض الأسماء الواردة في قائمة الحكومة، مشيرا إلى إن وزير الخارجية الروسي وجه دعوة للمعارضة لزيارة موسكو "في أي/ وقت" بعدما بدا له منهم
ولفت إلى أن المحادثات مع المعارضة السورية تطرقت أيضا إلى القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين من مخيماتهم، بما في ذلك مخيم الركبان.
وكان لافروف قد التقى وفدا من الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة برئاسة رئيسها نصر الحريري في ختام زيارته إلى السعودية، وحث المعارضين السوريين على المساهمة في الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية.
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