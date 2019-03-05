كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأميركي يعلق على "أكبر التجاوزات في تاريخ أميركا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، الثلاثاء، بتحقيق جديد يجريه الديمقراطيون في الدائرة المحيطة به بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، ووصفه "بالاصطياد في الماء العكر".

وفي سلسلة تغريدات بتويتر في ساعة مبكرة الثلاثاء، قال ترامب:"إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة (أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا)".

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الأميركي قوله "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديمقراطيون وما فعلوه".

ويشتبه الديمقراطيون الذين سيطروا على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، في ارتكاب ترامب عددا من الجنح التي يمكن أن تؤدي إلى بدء إجراءات لعزله.

وطلبت اللجنة القضائية الإثنين، معلومات من 81 من الشخصيات والكيانات المرتبطة بترامب، يمكن أن تكشف عن عرقلة محتملة للعدالة واستغلال السلطة من جانب الإدارة والرئيس شخصيا.