كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء الشرطة إلى مطار ومحطة قطارات في لندن بشأن طرود مريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعيت الشرطة إلى محطة قطارات "واترلو" في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاما في العاصمة "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة".

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان.



​كما ذكرت أنه "توجد فرق متخصصة من شرطة النقل البريطانية في محطة واترلو بعد اكتشاف عنصر الاشتباه. والمحطة مفتوحة وتجري خدمات القطارات. يوجد طوق صغير في مكانه".