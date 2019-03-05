كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض طعن الادعاء الياباني على الإفراج عن رئيس "نيسان" السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة يابانية، اليوم الثلاثاء، طعنا تقدم به الادعاء على قرار الإفراج بكفالة عن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن.

ذكرت وكالة "رويترز"، أن هذا الرفض يمهد الطريق لمغادرته السجن، غدا الأربعاء، على أقرب تقدير.

كان المدعي العام الياباني استأنف على قرار محكمة يابانية بإخلاء سبيل الرئيس السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن بكفالة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية، اليوم الثلاثاء.

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر، قدرها مليار ين ياباني ما يعادل حوالي 8.94 مليون دولار أمريكي، وأنه قد يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.