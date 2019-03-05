كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تدشن مشروع تحديث مصفاة نفط "بابكو" العملاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الثلاثاء، حجر أساس مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" كأضخم مشروع صناعي في تاريخ المملكة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن رئيس الوزراء البحريني قوله إن "الحكومة ماضية في دعم إقامة المشاريع العملاقة، التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية".

وأشار إلى أن تحديث مصفاة "بابكو"، الذي يعد واحدا من المشروعات الوطنية الكبرى، وسيسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة صناعة النفط، ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعقب وضع حجر الأساس، استمع رئيس الوزراء البحريني، إلى شرح من وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن المشروع وأهميته ومراحل تنفيذه، والأثر المتوقع له على الصعيد الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين.

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وتم عرض فيلم وثائقي يسرد تاريخ هذا الصرح العملاق ورسالته الوطنية في تلبية طموحات وتطلعات المملكة، واستعرض الفيلم تدشين شعار التسعين عاما على تأسيس "بابكو".

و"بابكو" هي شركة رائدة في مجال النفط والغاز بالمنطقة، وتسهم بجزء كبير من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الطاقة في المنطقة.

وتملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 264 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل، ومركز لتسويق وتوزيع المنتجات، وفرضة بحرية لتصدير منتجاتها النفطية.