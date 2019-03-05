كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الدفاع الروسية" تعلن العثور على 300 مقبرة جديدة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن العثور على 300 مقبرة جديدة بالقرب من سياج مخيم الركبان بسوريا.



وقالت الوزارة في بيان: "تسود في المخيم نفسه ظروف غير صحية، حيث تقع مدافن النفايات على مقربة من المساكن ومستودعات المواد الغذائية ونقاط الغذاء غائبة، وتبادل المواد الغذائية وغيرها من السلع يجري في الأسواق الصغيرة التي يسيطر عليها المسلحون".

وأضاف البيان "في الواقع، فان المخيم أصبح مكان حجز حيث يتم احتجاز الرهائن بالقوة. وعلى الجانب الجنوبي، وخارج سياج المخيم مباشرة ، تم العثور على مقبرة جديدة تحتوي على 300 مدفن جديد".