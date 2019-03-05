بسبب اتهامه للجامعة.. توقيف رئيس نادي لشهرين وتغريمه ماليا

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس نادي الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، وذلك بسبب اتهامه للجامعة باستهدافه.

وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، قبل قليل، بلاغا رسميا تؤكد فيه “توقيف عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس نادي الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم”.

وجاء في البلاغ نفسه أن هذا القرار، جاء”بناء على مقال نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنادي الاتحاد البيضاوي يتهم من خلاله مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمحاربة نادي الاتحاد البيضاوي ورئيسه، وتحكمهم في قرارات لجنة الأخلاقيات من أجل توقيف مسيرة الفريق نحو الصعود”

وفي قضية أخرى، قررت الجامعة ” حفظ قضية عصبة الدار البيضاء الكبرى ضد بعض منخرطيها لانعدام الإثبات بعد الشكاية التي تقدم بها المدير العام لعصبة الدار البيضاء الكبرى، والتي مفادها أن بعض المنخرطين قاموا برفع دعوى بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإيقاف الجمع العادي للعصبة بدل عرض الخلاف على الأجهزة المختصة بالجامعة كما تنص عليه القوانين، وكذلك وضع لافتتين أمام مقر الجمع العام تتضمن عبارات مسيئة لرئيس العصبة وأعضاء مكتبها المسير”.

كما قررت جامعة الكرة أيضا ” رفض طلب مراجعة قرار سابق صادر عن لجنة الأخلاقيات والقاضي بمؤاخذة منير غانم وعادل حزيران بعد ثبوت أخذهما صورا ونشرها بهدف المس بسمعة جهاز من أجهزة كرة القدم الوطنية”.