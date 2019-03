الطريق لأولمبياد طوكيو – مدرب الكونغو الديموقراطية يكشف عن لائحته لمباراة “أسود الأطلس”

كشف مدرب منتخب الكونغو الديموفراطية لأقل من 23 سنة، اليوم الثلاثاء، عن لائحة لاعبيه الذين سيخوضون مباراتي “الأسود” الحاسمتين، والمؤهلتين للبطولة الإفريقية القادمة، المزمع إقامتها في الديار المصرية، والتي ستؤهل بدورها للألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.

وستقام مباراة الذهاب، في 20 من شهر مارس الجاري، في الكونغو الديموقراطية، بملعب “الشهداء” في العاصمة كينشاسا، على أن تقام مباراة العودة، أربعة أيام بعد ذلك بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقد وجه، مدرب المنتخب الكونغولي الدعوة لـ25 لاعبا، يمارس في أكبر أندية الدوري المحلي، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحترفين في اروبا ودوريات أخرى، ويتعلق الأمر بـ:

-Over Mandanda (G. Bordeaux, L1)

-Jackson Lunanga(Vita club)

-Quentin Bena (C. Niortais, L2)

-Gaël Kakudji (Antwerp, D1)

-Marc Bola (FC BlackpoolOne)

-Arsène Zola (TP mazembe)

-Atibu Radjabu (as dauphin noir)

-Luzolo Sita Ernest (as v club)

-Dieu merci Mukoko Amale (dcmp)

-Katalay Da sylva Christian (st trond)

-Edo Kayembe (RSC Anderlecht, D1)

-Peter Mutumosi (dcmp)

-Ifasso Jonathan (as Nyuki)

-Joël Beya (cs don bosco)

-Miguel Quintais (KAS Eupen, D1)

-Manasse Mampala (FC Everton, PL)

-Serge Atakayi (G. Rangers, D1)

-William Balikwisha (Standard de Liège, D1)

-Chadrack Muzungu (Ennpi/d1 Égypte)

-Ginola Mbuangi (as v club)

-Tuisila Rossien (as v club)

-Mamba Mukombozi (as Nyuki)

-Nelson Balongo (St Trond, D1)

-Jackson Muleka (TP mazembe)

-Emmanuel Bola (As Nyuki).