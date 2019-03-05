عمال الإنعاش في أكادير يقتحمون مقر الجماعة ويطالبون بصرف مستحقاتهم المادية – فيديو

أقدم عدد من عمال الإنعاش، التابعين لجماعة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، على اقتحام مقر قصر البلدية، والاعتصام داخله، للتنديد بعدم صرف أزيد من شهرين من مستحقاتهم المادية.

وطلب المحتجون من رئيس جماعة أكادير تسوية وضعيتهم، من خلال صرف مستحقاتهم المادية، التي توقفت لحوالي 70 يوما من دون أي مبرر يذكر، في خطوة، تتكرر في كل سنة، حسب المحتجين.

ووعد الرئيس عمال الإنعاش، أثناء احتجاجاتهم داخل مقر القصر البلدي، بعد الدخول في حوار معهم، دام لدقائق، بضرورة تسوية وضعيتهم في القريب العاجل، بعد اجتماعات مجلس الجماعة.

يذكر أن مشهد الاحتجاج من طرف عمال الإنعاش ليس الأول من نوعه في جماعة أكادير، بل إنه يتكرر في كل سنة، بسبب غياب اجتهاد مدبري الشأن المحلي، حسب المحتجين، في إيجاد طرق قانونية بديلة لصرف مستحقاتهم بدل انتظار وثائق معينة من المالية، إذ سبق أن تمت، في إحدى الدورات، المصادقة على ميزانية 40 مليون لفائدة عمال الإنعاش لحل المشكل، بعد الاحتقان الكبير، الذي عرفته تلك الشريحة آنذاك.

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يذكر أن عمال الإنعاش سبق لهم أن استنكروا عدم أداء الجماعة لمستحقاتهم لـ 15 يوما من العمل، كل ثلاثة أشهر، بذريعة ترشيد النفقات، وضعف ميزانية الجماعة، إذ يبقى العامل مهددا في حالة عدم تقيده بذلك الشرط القاسي بالتخلي عن خدماته تلقائيا.

كما أن عمال الإنعاش يشتكون من هضم حقوقهم، وتغييب المساواة، خصوصا أن العقد يتضمن شروطا أخرى، تضعهم تحت رحمة المجلس، وتصرفهم كآلات من دون ضمان للكرامة الإنسانية، وهو ما جعل عددا منهم يعتصمون أمام مقر الجماعة، وينصبون خيمات للمبيت ليلا في فترات سابقة.