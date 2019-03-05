حفلات مغني جزائري في المغرب تستفز رواد مواقع التواصل.. أشاد بـ”البوليساريو” سابقا

استفز إحياء مغني راي جزائري، يدعى الشاب العجال، لحفلات خاصة في المغرب، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه سبق أن ظهر في مقطع فيديو يشيد بـ”البوليساريو”.

وتناقل رواد شبكات مواقع التواصل المنشورات الترويجية لحفلات الشاب عجال، داعين القائمين عليها إلى إلغائها، لأن المعني بالأمر أشاد بالكيان الوهمي.

وتناقلت تقارير إعلامية أن الشاب العجال ظهر في فيديو، وهو يشيد بالبوليساريو، أثناء حفل في ملهى ليلي.

يذكر أن جولة الشاب العجال تنطلق، في مارس الحالي، في ملاهي ليلية مختلفة، ضمن موجة استقطاب الملاهي الليلة المعروفة في مدن مختلفة لمغنيين ذي شعبية في الجزائر.