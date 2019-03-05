اختفاء شقيقي الإعلامي المصري معتز مطر وزوجتيهما و4 من أبنائهما..والأخير: لن نتراجع!- فيديو

قال الإعلامي المصري المعارض، معتز مطر، إن اثنين من أشقائه، وزوجتيهما، وأربعة من أبنائهما اختفوا في القاهرة.

وأوضح مطر، الذي يقيم في تركيا، ويقدم برنامجا على فضائية “الشرق”، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أقاربه الثمانية اختفوا بعد خروجهم من النادي الأهلي في مدينة نصر في القاهرة.

ويأتي ذلك بعد يوم فقط من إعلان مطر أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات على منازل عدد من أفراد عائلته، مساء أول أمس الأحد، من بينهم منزل والدته، ومنازل أشقائه في محافظة القاهرة.

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وقال معتز: “ذهب الأمن الوطني بجيش جرار، فجر، أمس، إلى منزل والدتي (66 سنة) وقلبوا البيت رأسا على عقب، وتجاوزوا وفجروا، ثم ذهب الجيش الجرار إلى منازل إخوتي، كما تفعل العصابات تماما، ولهم أقول تجبروا ما شئتم فلن نتراجع قيد أنملة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان”.

وقبل أيام، دشن الإعلامي المصري المعارض حملة، خصص لها هاشتاغ، (#اطمن_انت_مش_لوحدك)، بدأت بدعوة المصريين إلى إطلاق الصافرات أو الطرْق على الأواني.

وكان الهدف طمأنة كل مناصر للثورة بأنه ليس وحيدا، لكنها لم تتوقف عند هذا، بل امتدت، أخيرا، لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية.