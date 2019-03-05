أصدر فنان الراب التونسي بلطي، أخيرا، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “متوحش الماضي” بمشاركة فنان الرمل “فاتمير مور”، الذي أنجز الكليب بلوحات تجسد معنى كلمات الأغنية.
ودخل بلطي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على “يوتيوب في المغرب، إذ احتل الرتبة 48، ما يؤكد أن مغني الراب التونسي يملك قاعدة جماهيرية مهمة في المملكة.
وكغيره من مغني الراب، أشرف بلطي على كتابة الكلمات بنفسه، ليحكي عن الشعور بالحنين إلى الماضي، وفترة الطفولة.
وحقق الكليب الجديد لبلطي ما يقارب مليوني مشاهدة على يوتيوب، قبل أن تمر 72 ساعة على طرحه.
وسبق أن شارك بلطي في “ديو” مع مغني الراب حليوة، بعنوان “يما” حقق نجاحا كبيرا، حيث تجاوز عتبة 20 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرابور التونسي بلطي يدخل “الطوندونس” في المغرب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.