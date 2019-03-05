الرابور التونسي بلطي يدخل “الطوندونس” في المغرب – فيديو

أصدر فنان الراب التونسي بلطي، أخيرا، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “متوحش الماضي” بمشاركة فنان الرمل “فاتمير مور”، الذي أنجز الكليب بلوحات تجسد معنى كلمات الأغنية.

ودخل بلطي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على “يوتيوب في المغرب، إذ احتل الرتبة 48، ما يؤكد أن مغني الراب التونسي يملك قاعدة جماهيرية مهمة في المملكة.

وكغيره من مغني الراب، أشرف بلطي على كتابة الكلمات بنفسه، ليحكي عن الشعور بالحنين إلى الماضي، وفترة الطفولة.

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وحقق الكليب الجديد لبلطي ما يقارب مليوني مشاهدة على يوتيوب، قبل أن تمر 72 ساعة على طرحه.

وسبق أن شارك بلطي في “ديو” مع مغني الراب حليوة، بعنوان “يما” حقق نجاحا كبيرا، حيث تجاوز عتبة 20 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.