أزارو يرغب في الاحتراف في أروبا هذا الصيف والأهلي يجري آخر محاولة لإقناعه بالبقاء

بات وليد أزار، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق الأهلي المصري، مصرا على مغادرة الفريق هذا الموسم، مع انتهاء العقد الذي يربطه بالفريق، وخوض تجربة جديدة في أروبا، على غرار مجموعة من الأسماء المغربية، واقتداء بالنجم المصري محمد صلاح الذي لعب في الدوري المصري قبل أن يبزغ نجمه في أروبا.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن أزارو يرفض تمديد عقده مع نادي “القرن” المصري، وأخبر وكيل أعماله عن رغبته في خوض تجربة جديدة، هذه المرة في الملاعب الأروبية، تغني رصيده الكروي، وتسهل عودته للمنتخب المغربي الأول.

وأكدت المصادر نفسها، أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي يرغب في إقناع اللاعب المغربي بعدم الرحيل عن الفريق وتمديد عقده لموسمين إضافيين، في آخر محاولة من النادي اتجاه اللاعب.

ومن المرتقب أن يعقد سيد عبد الحفيظ اجتماعا مغلقا مع اللاعب في التاسع من شهر مارس الجاري، من أجل التفاوض في الموضوع، مباشرة بعد مباراة بيترو أتليتيكو، كما فعل مع كل من النيجيري أجايي، والتونسي معلول.

النادي المصري، وصيف بطل إفريقيا، بدأ يستعد لمرحلة ما بعد أزارو، وفتح قنوات التواصل مع عدد من المهاجمين من شمال إفريقيا ووسطها من أجل تعويض الرحيل المنتظر للمهاجم المغربي.