الجيش الجزائري يدخل على خط الأزمة ورئيس الأركان: لن نسمح بالعودة لحقبة سفك الدماء

دخل الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، على خط الأزمة التي اندلعت منذ 22 من شهر فبراير الماضي، باحتجاجات عارمة في البلاد، ضد تقدم عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية.

ونقل تلفزيون النهار الجزائري، ظهر اليوم الثلاثاء، تصريحا لرئيس أركان الجيش الجزائري، قال فيه “إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء”.

وتأتي التصريحات الأخيرة، بعد تلويح عدد من قيادات البلاد بالتدخل لوقف الاحتجاجات التي تدخل أسبوعها الثاني، موجهين أوصاف قدحية للمحتجين الغاضبين.

وفيما قدم بوتفليقة، مساء أول أمس الأحد ترشيحه بشكل رسمي لسباق الرئاسيات الجزائرية، أججت الخطوة غضب الشارع، وخرج المئات في مظاهرات ليلية، تنذر بتأجج موجة الغضب في البلاد.