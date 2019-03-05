غزة: إصابات برصاص الاحتلال شرق البريج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرين اختناقا بالغاز المدمع، مساء اليوم، الثلاثاء، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، في تغريدة على "تويتر": "إصابة 2 من المواطنين بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج".

وأوضحت المصادر أن شخصين أصيبا، بجروح متفاوتة، في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق البريج، نقلا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة لتلقي العلاج.

(التفاصيل لاحقًا...)