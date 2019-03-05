اختفاء 8 من أقارب الإعلامي معتز مطر عقب حملته المعارضة للسيسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الإعلامي المصري المعارض، معتزّ مطر، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إنّ عددًا من أقربائه قد اختفوا في القاهرة، وإنّ منازل كلّ من والدته وإخوته قد تعرّضت للتّفتيش الدّقيق "كما تفعل العصابات تمامًا" على حدّ قوله، وذلك بالتّزامن مع إطلاقه حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك المعارضة للنظام المصري.

فقد قال مطر الذي يقيم في تركيا ويقدم برنامجا على فضائية "الشرق" في تغريدة إنّ "اثنين من أشقائي (أشقاء مطر) وزوجتيهما وأربعة من أبنائهما اختفوا بعد خروجهم من النادي الأهلي المصري فرع مدينة نصر".

وذلك بعد يومٍ واحد من نشره تغريدة سابقة أوضح فيها أنّ الأمن الوطني قد ذهب "بجيش جرار" إلى منزل والدته البالغة من العمر 66 عامًا، "وقلبوا البيت رأسا على عقب، وتجاوزوا وفجروا" مبيّنًا أنّهمك ذهبوا بعدها إلى منازل إخوته وقاموا بنفس العمل، واصفًا أنّه "كما تفعل العصابات تمامًا".

وكان مطر قد دشّن عبر برنامجه منذ عدّة أيّام حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك التي دعت في بدايتها إلى إطلاق الصافرات والطرق على الأواني كنايةً عن القول لكل ثائر ومناصر للثورة "اطمن انت مش لوحدك"، لتنطلق بعدها الحملة وتتوسّع إلى كتابة الشعارات المناصرة للثورة على أوراق العملات النّقديّة.