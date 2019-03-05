مصرع 32 شخصا في الفيضانات في أفغانستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أكثر من 32 شخصا مصارعهم، في الأيام الأخيرة في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن أكثر من 32 شخصا لقوا مصارعهم، كما نزح الآلاف، فيما اجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات المنازل في أنحاء أفغانستان.

وأضاف أن مئات المنازل دمرت، كما أصبحت أكثر من أربعة آلاف أسرة بحاجة للمساعدة في ولاية قندهار جنوب البلاد فقط.

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وكانت قد بدأت الفيضانات الجمعة، وتضاعفت يوم أمس الإثنين. واستمرت جهود الإغاثة اليوم، الثلاثاء.

وعلم أن ولاية هلمند جنوبي البلاد قد تضررت، ومحافظتي فاراه وهراة غربي البلاد أيضا من الفيضانات.

وأثار هطول الثلوج الغزير في أنحاء أفغانستان مخاوف من وقوع فيضانات عنيفة هذا الربيع. وحتى الآن هذا العام، لقي 50 شخصا حتفهم بالفعل من الفيضانات.