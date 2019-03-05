القدس - بواسطة محمد عز العرب - غمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة العديد من الشوارع والسيارات والبيوت في مدينة الطيبة اليوم، الثلاثاء.
ولم يتمكن أصحاب المنازل الخروج منها أو الدخول إليها بسبب الفيضانات التي حدثت وتدفق كميات كبيرة من المياه.
وتسببت مياه الأمطار الغزيرة بإغلاق قنوات المجاري في عدد من الأحياء في المدينة، في حين يقوم طاقم الإنقاذ من المتطوعين في الطيبة بتقديم المساعدة للعالقين، فيما تقوم البلدية بالعمل على إعادة فتح الشوارع في عدة أحياء.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل وسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.