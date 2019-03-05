الطيبة: مياه الأمطار تغرق شوارع ومنازل وسيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة العديد من الشوارع والسيارات والبيوت في مدينة الطيبة اليوم، الثلاثاء.

ولم يتمكن أصحاب المنازل الخروج منها أو الدخول إليها بسبب الفيضانات التي حدثت وتدفق كميات كبيرة من المياه.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة بإغلاق قنوات المجاري في عدد من الأحياء في المدينة، في حين يقوم طاقم الإنقاذ من المتطوعين في الطيبة بتقديم المساعدة للعالقين، فيما تقوم البلدية بالعمل على إعادة فتح الشوارع في عدة أحياء.