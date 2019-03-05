يا ريتنا | أبو غابي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

هذه أغنية أبناء المنافي. التقى الفنان الفلسطيني المنفي من يافا، أبو غابي، بالشاعر المنفي من سوريا، فادي جومر، فأتيا بهذا العمل، الذي يحمل سمة المنفى وحالاته الشعورية التي تتراوح بين الشجن والحنين والأمنيات، والشعور بقسوة البرد، والخوف من الطرقات.

محمد نور، أبو غابي، مغنّ هاجرت عائلته من قرية بلد الشيخ قرب يافا، فولد وعاش في مخيم اليرموك، في سوريا. ورث موهبته الموسيقية عن والده، درس الإعلام والعزف الشرقي والموسيقى، ويعيش الآن في فرنسا.

فادي جومر كاتب وشاعر سوري من بلدة دير عطية، يكتب الشعر بالمحكيّة السورية، له عمل أوبيرالي عربي عالمي هو "كليلة ودمنة" الذي أنتجه مهرجان إكس أون بروفانس الفرنسي.

كلمات الأغنية

لا مشي بيَّن ع المدى

لا بيت لا طرقات

ريحة سفر بالجو

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عبَّق أغاني وشوق

ونزل الدرب زخّات

بحبّ السفر وبخاف مـِ الطرقات

يا ريت فينا نروح متل الشوق

يا ريت ما بدنا طريق

لا مشي بيَّن ع المدى

لا بيت لا طرقات

ريحة سفر بالجو

عبَّق أغاني وشوق

ونزل الدرب زخّات