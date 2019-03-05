انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تفرج عن 3 أردنيين قدموا من الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:04 مساءً - أعلنت المملكة الأردنية أن إيران أخلت سبيل 3 من مواطنيها كانت تحتجزهم منذ ديسمبر 2018؛ لدخولهم مياهها الإقليمية "عن طريق الخطأ" قادمين من الإمارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء: إن "السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت اليوم تنفيذ قرارها إطلاق 3 مواطنين أردنيين احتجزتهم بعد أن دخلوا مياها الإقليمية خطأ خلال رحلة صيد في دولة الإمارات أواخر ديسمبر 2018".

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وأردف القضاة أن "السلطات الإيرانية أخلت سبيل الأردنيين الثلاثة (وسلمتهم) إلى القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة في طهران تمهيداً لسفرهم".

وأضاف: إن "عملية تسليم المواطنين الأردنيين المحتجزين جاءت بناء على قرار الإفراج الذي صدر عن الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين، وتضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية".

وفي 20 فبراير الماضي، قررت طهران الإفراج عن المواطنين الثلاثة، وهم محتجزون منذ أواخر ديسمبر 2018، بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية "بالخطأ" بواسطة مركب صيد.