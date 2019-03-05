شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : الديموقراطيون يصطادون في " الماء العكر" والان نبدء بالتفاصيل

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له ووصفه "بالاصطياد في الماء العكر". وفي سلسلة تغريدات في ساعة مبكرة الثلاثاء قال الرئيس إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة "أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا" وأضاف "الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه".



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