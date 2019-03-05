شكرا لقرائتكم خبر عن «شارب» الطيار الهندي يدخل التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
وصار شاربه الذي يشبه في شكله مقود الدراجة شائعاً لدرجة أن العديد من الرجال الهنود أرادوا محاكاته.
وأصبح الطيار بطلا قوميا في غضون ساعات من اعتقاله بعد أن أسقطت القوات الباكستانية طائرته المقاتلة.
وقد استُقبل كالأبطال عند عودته إلى منزله يوم الجمعة.
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