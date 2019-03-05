شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار للمواقع الإخبارية المصرية بسبب «الوزير الميت» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المجلس فى بيان صدر عنه أنه سيكتفى هذه المرة بالإنذار ، مقدراً في نفس الوقت الإعتذارات التي قدمتها عدداً من هذه المواقع للقراء مؤكداً ضرورة تقديم باقي المواقع لإعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن ، ويجدد المجلس ثقته التامة في تقدير القيادات الإعلامية لأهمية دورها في تحقيق المصالح العامة للمجتمع ، وإتخاذهم للتدابير اللازمة التي تحول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى وعدم نشر أية أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسئولة.
وكانت المواقع الإخبارية المصرية قد نشر أخبار خاصة بتعيين الدكتور محمد وجيه المتوفي منذ 11 عاما وزيرا للنقل ،خلفا للدكتور هشام عرفات المستقيل عقب حادث انفجار جرار قطار في مصد رصيف بمحطم مصر بالقاهرة الأربعاء الماضى ، وتناقلت المواقع الخبر بعدما نشر أحد الأشخاص هذه المعلومات على صفحته الشخصية على فيسبوك .
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