صحيفة ألمانية: أردوغان يتجسس على الأتراك في الخارج

كشفت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، عن قيام النظام التركي بعمليات تجسس على المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان داخل الأراضي الألمانية.



وبحسب تقرير لصحيفة "شتوتجارتر" الألمانية فإن أردوغان يتجسس على الأتراك المقيمين في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن "أردوغان الذي يحكم قبضته على تركيا لا يريد أي صوت ناقد لحكومته".



وتابعت: "الرئيس التركي يتجسس على الأتراك المقيمين في ألمانيا، وأعد قوائم سوداء بأسماء الأتراك المقيمين في الخارج غير المرغوب في عودتهم إلى تركيا".

وأضافت: "بعد كل ذلك، هل يوجد مسؤولون أوروبيون يرغبون في الشراكة مع تركيا؟".

ومضت قائلة: "الأتراك بحاجة إلى الوقت فقط، ليكتشفوا أنهم محكومون بنظام يضرهم ويضر بلادهم على المدى الطويل".

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سلطت الصحيفة أيضا الضوء على حملات القمع المستمرة داخل تركيا، التي تمثل ضعف نظام أردوغان، موضحة أن "تلك الحملات التي يتعرض لها المعارضون والصحفيون تبث الخوف في نفوس السياح، وتضعف اقتصاد البلاد، وتضعف تركيا نفسها".





ويأتي التقرير في إطار انتقادات واسعة توجهها وسائل الإعلام الألمانية إلى النظام التركي بعد رفض الأخير منح الاعتماد لصحفيين ألمان، وشنه حملة قمع ضد معارضيه للتأثير على نتائج الانتخابات البلدية المقررة نهاية الشهر الجاري.

ورفضت تركيا السبت الماضي تجديد اعتماد صحفيَين ألمانيَين يعملان على أراضيها منذ فترة طويلة بصفتهما مراسلَين، ما أثار احتجاج برلين التي قالت إن القرار "غير مفهوم".

وقالت ماريا أديباهر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "القرار غير مفهوم"، وأبلغنا السفير التركي احتجاجنا والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.

وتشهد حرية الصحافة في تركيا تراجعا ملحوظا، حيث صنفها الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم.