السعودية: تصنيف "حزب الله" إرهابيا خطوة مهمة لمكافحة التطرف

قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن قرار بريطانيا تصنيف مليشيا حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف حول العالم.



وشدد المجلس، خلال جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية وبريطانيا بشأن موقف حازم تجاه المليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأعرب عن ترحيب المملكة بقرار بريطانيا بشأن تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا، اعتزامها فرض حظر كلي على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب "يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط، وقالت وزارة الداخلية إنها "قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا".

كانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تنوي الآن حظر جناحه السياسي أيضا.

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وفي مارس/آذار 2016، اعتبر مجلس التعاون الخليجي "حزب الله" بجميع قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه "منظمة إرهابية".

وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا تجاه "حزب الله"، حيث وقّع الرئيس دونالد ترامب قانونا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أقرّه الكونجرس يفرض عقوبات إضافية على مليشيا "حزب الله".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف 4 أشخاص على قائمة الإرهاب لعلاقتهم بمليشيا "حزب الله" في العراق، بهدف وقف محاولات التنظيم السرية لاستغلال العراق في: غسل الأموال وشراء الأسلحة وتدريب المقاتلين وجمع المعلومات الاستخباراتية لإيران.



