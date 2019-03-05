لجنة وزارية عربية برئاسة الإمارات تبحث التصدي للتدخلات الإيرانية

تعقد "اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية" اجتماعا الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتترأس دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة، على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتبذل الإمارات جهودا حثيثة في ملف مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة العربية ورفض السياسات التخريبية ودعم المليشيات الإرهابية، حيث استضافت أبوظبي الأيام الماضية الدورة الـ46 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

Advertisements





وحقق الاجتماع الذي استمر لمدة يومين إشادات دولية وإقليمية، نتيجة ما صدر عنه من بيان فاضح ورافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة، ودورها في بث الفوضى والإرهاب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية مشروع جدول الأعمال الذي رفعه المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم الإثنين والذي تم خلالها مناقشة البنود المطروحة على المجلس.



وتشمل البنود عددا من الملفات المهمة منها قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، بخلاف اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".