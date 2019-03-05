انت الان تتابع كونتي: سوف نتخذ القرار بشأن القطار الذي يربط بين إيطاليا وفرنسا بحلول الجمعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء بان إيطاليا سوف تقرر ما إذا كانت سوف تمضى قدما في مشروع القطار السريع المثير للجدل الذي يربطها بفرنسا بحلول الجمعة المقبلة.

وقال كونتي بعد مباحثات مع نائبيه ماتيو سالفيني، الذي ينتمى لحزب الرابطة ولويجي دي مايو، الذي ينتمى لحركة خمس نجوم " نأمل في التوصل لقرار بحلول يوم الجمعة ".

ومن أجل تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار يورو ( 7ر22 مليار دولار)، يتعين الحفر عبر جبال الألب للربط بين مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا وليون الفرنسية.

ويؤيد حزب الرابطة المشروع، في حين تعارضه حركة خمس نجوم، حيث تعتبره تبديد لأموال الدولة، كما تقول إنه يمثل خطرا على البيئة.

Advertisements

ويشار إلى أن مشروع السكك الحديد الجديد الذي يعرف في إيطاليا بـ " تي ايه في " يعتبر أحد مجالات الخلاف داخل الائتلاف الشعبوي الحاكم المنقسم.

وقال كونتي إن الحسابات السياسية، وليس فقط الاعتبارات الفنية، سوف تؤثر على القرار الحكومي النهائي في هذا المشروع.

وتواجه إيطاليا ضغوطا من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يمول المشروع بصورة جزئية، والحكومة الفرنسية، لكي تضع حدا للغموض المحيط بمشروع تي ايه في.

وأوضح كونتي أنه على استعداد لإجراء مباحثات " مستمرة بدون توقف" مع سالفيني ودي مايو. وقال كونتي متعهدا" سوف نتخذ القرار الذي يوفر أفضل حماية للمصالح الوطنية".