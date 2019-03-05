ترامب يندد بالتحقيق الذي يجريه الديموقراطيون: “اصطياد في الماء العكر”

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له ووصفه “بالاصطياد في الماء العكر”.

وفي سلسلة تغريدات في ساعة مبكرة، الثلاثاء، قال ترامب، إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة “أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا”.

وأضاف: “الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه”.