الان تتابع ترامب يندد بالتحقيق الذي يجريه الديموقراطيون: “اصطياد في الماء العكر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتحقيق جديد يجريه الديموقراطيون في الدائرة المقربة له ووصفه “بالاصطياد في الماء العكر”.
وفي سلسلة تغريدات في ساعة مبكرة، الثلاثاء، قال ترامب، إن التحقيق الذي تجريه اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن جرائمه المفترضة “أكبر التجاوزات في تاريخ بلدنا”.
وأضاف: “الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه الديموقراطيون وما فعلوه”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يندد بالتحقيق الذي يجريه الديموقراطيون: “اصطياد في الماء العكر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.