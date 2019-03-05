مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على معسكر للحوثيين في منطقة بني جمعان بحجة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عددا من مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وشنت المقاتلات 3 غارات على معسكر للحوثيين في منطقة بني جمعان بمحافظة حجة، وقصفت أيضًا مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في جبهة حجور.