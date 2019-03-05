الان تتابع مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على معسكر للحوثيين في منطقة بني جمعان بحجة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عددا من مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وشنت المقاتلات 3 غارات على معسكر للحوثيين في منطقة بني جمعان بمحافظة حجة، وقصفت أيضًا مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في جبهة حجور.
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