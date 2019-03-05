الان تتابع الجيش اليمني يواصل محاصرة منطقة باقم بعد سيطرته على مواقع جديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
حرر الجيش الوطني مسنودًا بطيران قوات التحالف ومدفعيتها، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن ألوية الجيش الوطني اليمني في محور “علب” نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقامت بتصفية الجيوب في منطقة “آل زماح” و”آل معيض” وتحرير منطقة “آل قراض” بباقم.
وعدّ العميد البرح أن هذه التقدمات قد أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من ٥ محاور.
وأسفرت تلك المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال باقم ووديانها.
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