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الجيش اليمني يواصل محاصرة منطقة باقم بعد سيطرته على مواقع جديدة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش اليمني يواصل محاصرة منطقة باقم بعد سيطرته على مواقع جديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

حرر الجيش الوطني مسنودًا بطيران قوات التحالف ومدفعيتها، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن، من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن ألوية الجيش الوطني اليمني في محور “علب” نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية وقامت بتصفية الجيوب في منطقة “آل زماح” و”آل معيض” وتحرير منطقة “آل قراض” بباقم.

وعدّ العميد البرح أن هذه التقدمات قد أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من ٥ محاور.

وأسفرت تلك المعارك عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت الميليشيا تجهز لزرعها على جبال باقم ووديانها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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