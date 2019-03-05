أعرب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع المنصوري وسلطان النيادي .
وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، "في ديسمبر 2017، أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الفضاء وبدأنا مشواراً يعكس طموحات شبابنا وتطلعاتهم الكبيرة ورغبتهم في تحدي المستحيل".
وأضاف "اليوم سعيد بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي" .. مؤكداً أنه في 25 سبتمبر المقبل بإذن الله سترتفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في محطة الفضاء الدولية.
وأختتم تدوينته بالقول "ثقتنا بشبابنا وقدرتهم على الإنجاز كبيرة. اليوم لدينا ميدان جديد للتنافس وتحقيق الريادة من جديد لشعبنا ودولتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال الشيخ محمد بن راشد خلال لقاءه بأول رائدي فضاء إماراتيين ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.