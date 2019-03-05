ماذا قال الشيخ محمد بن راشد خلال لقاءه بأول رائدي فضاء إماراتيين ؟

أعرب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع المنصوري وسلطان النيادي .

وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، "في ديسمبر 2017، أطلقنا برنامج الإمارات لرواد الفضاء وبدأنا مشواراً يعكس طموحات شبابنا وتطلعاتهم الكبيرة ورغبتهم في تحدي المستحيل".

وأضاف "اليوم سعيد بلقاء أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي" .. مؤكداً أنه في 25 سبتمبر المقبل بإذن الله سترتفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في محطة الفضاء الدولية.

وأختتم تدوينته بالقول "ثقتنا بشبابنا وقدرتهم على الإنجاز كبيرة. اليوم لدينا ميدان جديد للتنافس وتحقيق الريادة من جديد لشعبنا ودولتنا".