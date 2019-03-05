"الوطن": الإعلام القطري بات مكشوفاً ومفضوحاً للجميع

قالت صحيفة خليجية، إن قطر تتخبط ، ومهما بذرت من الأموال والترويج للشائعات، فهذا لن يغير من الأمر شيئاً.

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "بل إنها تبين الأزمة التي تعانيها كلما علا صوتها أكثر، حيث إن افتعال القصص والروايات والتسويق للأكاذيب، لن يغير من الحقيقة شيئاً، تلك الحقيقة التي تبين كل يوم كيف يشتد الطوق الذي اختاره " نظام الحمدين" بنفسه، وأنه بات مكشوفاً ولا بديل عن الالتزام التام بالمطالب المحقة والمشروعة التي يتوجب عليه تنفيذها، وخاصة من حيث وقف دعم وتمويل الإرهاب، الذي هو أساس سياسة الطغمة الحاكمة في الدوحة، وتنتهجه منذ أكثر من ربع قرن، رافضة أن تقّوم أسلوبها وتواصل بعناد التعويل على الإرهاب عبر احتضان فلول جماعة " الإخوان" التي هي أصل البلاء المستشري، فعملت على تمويلها ودعمها خاصة في السنوات الأخيرة، وكانت تريد من خلالها أن تتمدد وتبسط سيطرتها في عدد من الدول.

ولفتت إلى فشل مشروعها وأكدت الشعوب العربية رفضها التام لجماعات ما يعرف بـ" الإسلام السياسي"، وهي عبارة عن تنظيمات دخيلة على الدين الحنيف وتتخذ منه ستاراً لتحقيق مآربها العدوانية والتي تقوم على إبقاء التوتر وافتعال الأزمات ليكون ذلك أرضية تسمح بتسلل المشاريع الهدامة التي تلعب بها قطر دور ذراع سام بالتحالف مع الأنظمة التي تشاركها الأجندة المدمرة، وتستهدف جميع دول المنطقة، وكان لتدخلها آثار مروعة طالت الملايين من أبناء الأمة قتلاً وجرحاً وتشريداً وتدميراً.

وأضافت الإعلام القطري الذي بات مكشوفاً ومفضوحاً للجميع، إلا من لا يزالون يعولون على الأوهام، فقط من يمكن أن ينخدعوا به، وتمر عليهم مزاعمه الباطلة، فهذا الإعلام والماكينة التي لا تتوقف ويتم تبذير المليارات عليها، لم تفتح باباً واحداً بوجه النظام القطري وهو يحاول الخروج من متاهة قادته إليها أفعاله وجرائمه وخيانته لأمته، كما أنها لم تكن كافية لمنع وضع " نظام الحمدين" تحت المجهر العالمي وتوجيه رسائل واضحة له، مفادها أن أي تلاعب أو مواصلة على ذات النهج لن يتم السكوت عليها، لكن العناد المدمر الذي أصاب طغمة تميم تصور لها أن العمل وفق ماكينة إعلامية قد يحجب الأنظار عنها، فاستنبطت حوادث وقعت قبل عقود وسوقت لها بطريقتها وقدمتها على غير حقيقتها، وبقيت تحاول غسل أدمغة المغيبين في محاولات يائسة لم تعد ترى بديلاً عنها.

وقالت "الوطن" إن الدول العربية التي اتخذت قرار المقاطعة السيادي، والمجتمع الدولي، يؤكدان أن المطلوب من قطر يجب أن يتم تنفيذه بحذافيره، أما الترويج للأكاذيب وبناء الأوهام في عقول المغيبين، فلن يؤخر ساعة الحقيقة التي ستحتار طغمة تميم كيف تتعامل معها، لأن الحقيقة هي الأساس والأقوى، والحق سيبقى أكبر من أن يحاول أهل الباطل تجاوزه