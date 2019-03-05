صحيفة: إيران عودتنا على مواقف غريبة تفتقر إلى المنطق والمسؤولية

قالت صحيفة خليجية، إن إيران عودتنا على مواقف غريبة تفتقر إلى المنطق والمسؤولية وروح التعاون الدولي، ولي عنق الحقيقة، والخروج على كل ما هو مألوف في العلاقات الدولية.

ولفتت صحيفة "الخليج" في كلمتها - تابعها "الخليج 365" - إلى أن آخر هذه الفصول ما حصل خلال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أبوظبي مؤخراً، والذي على أثره أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بياناً حول ما حدث خلال مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، تضمن العديد من المغالطات الفاضحة التي تدل على مواقف متهافتة وغير رصينة، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وأضافت أن ما تتضمنه البيان بأن إيران " لن تتراجع عن حقها التاريخي في الجزر"، هو قول يدل على استهانة بالقوانين الدولية، وعلاقات حسن الجوار، بل هو تأكيد على الأطماع بالتوسع والعدوان، من خلال اللجوء إلى القوة والاستعلاء كخيار بديل للقانون، بما يؤكد عدم احترامها المبادئ العالمية للحوار والحلول السلمية، لذا ترفض تماماً اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما تفعل الدول المتحضرة لحل خلافاتها الحدودية. وهي تدرك تماماً أن القوة لا تصنع حقاً، وإن فرضت أمراً واقعاً مؤقتاً.

وأشارت إلى أن البيان الإيراني يحاول اختراع بطولة وهمية لا أساس لها من الصحة وإذا كان هناك اعتراض لإيران على البيان فهذا شأنها، ولا تستطيع أن تفرض رأيها على ممثلي سبع وخمسين دولة، كما لا تستطيع أن تأخذ المؤتمر بما يتوافق وسياساتها وأهدافها، فهي مجرد دولة من بين الدول الأخرى، ومحاولة الظهور بمظهر الدولة القادرة والوازنة والمؤثرة في مسار المؤتمر، أمر ولى زمانه، وبالتأكيد فإن مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي ليس مكانه.

وقالت "الخليج " في ختام كلمتها إنه لو كان هناك القليل من العقل والتعقل لدى قادة إيران لما كانوا بحاجة لإحراج أنفسهم أمام ممثلي العالم الإسلامي، ولما تمسكوا بمنطق أعوج لا يستند إلى شرعية أو منطق أو حق من خلال الإصرار على احتلال جزرنا الثلاث والادعاء بـ "حق تاريخي" لا وجود له