ظهور شقيق بوتفليقة في مستشفى بجنيف يثير التساؤلات مجدداً

أثار ظهور ناصر بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، لأول مرة في مستشفى بمدينة جنيف بسويسرا، العديد من التساؤلات حول وضع الرئيس الصحي .

وظهر شقيق بوتفليقة في فيديو مأخوذ من تقرير بثته القناة الفرنسية tmc .

وحسب التقرير فإن الطاقم الطبي يرفض الحديث عن حالة بوتفليقة، وكذلك شقيقه الذي تجاهل المتسائلين.

في الأثناء دعت أحزب جزائرية معارضة إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات، خلال اجتماعها لبحث الأوضاع في البلاد.

ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلاً ومضموناً"، معتبرين إياها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي.

Advertisements

ودعا البيان إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات، كما رحبت بقرارات امتناع البعض عن الترشح، ومناشدة بقية المترشحين إلى الانسحاب مما وصفته بـ"الاستحقاق المغلق".

ويترقب الشارع الجزائري إعلان أسماء المترشحين الذين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المنتظر أن يكشف المجلس الدستوري بعد ثمانية أيام عن الملفات المترشحة من بين 20 شخصية أوعدت ملفاتها.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال إن قانون الانتخابات يتحدث عن وضع ملف الترشح، ولا يتكلم عن شخص المترشح، بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث يلزم القانون المرشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح.