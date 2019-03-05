اعتقال أكثر من 300 مشتبه بارتكابهم جرائم بالانتخابات النيجيرية

أعلن رئيس الشرطة الوطنية في نيجيريا اعتقال أكثر من 300 شخص يشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 23 فبراير الماضي في البلاد.

وقال المفتش العام للشرطة محمد أدمو - في بيان، نقل راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه - إنه تم إلقاء القبض على 323 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم بالانتخابات وجرائم أخرى مختلفة، مضيفا أن شرطيين اثنين قتلا، كما تعرض عدد آخر للاعتداء والإصابة في إطار الجرائم المرتكبة.

وكانت مفوضية الانتخابات في نيجيريا قد أعلنت في 27 فبراير الماضي فوز الرئيس محمد بخاري في انتخابات الرئاسة النيجيرية، حيث تغلب بخاري على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.