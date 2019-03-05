غداة إفشال استطلاع.. الشرعية تطوق مركز باقم بصعدة

أسرت القوات الحكومية 6 حوثيين وقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وتمكنت القوات من استعادة مناطق جديدة في صعدة.

وتمكنت قوات الجيش ، بإسناد جوي من التحالف العربي، الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة يسيطر عليها الحوثيون بصعدة وتطويق مركز مديرية "باقم" بالكامل.

ونقلت وسائل إعلام - تابعها "الخليج 365"، عن قائد اللواء العاشر، العميد الركن عبده البرح، قوله إن ألوية الجيش الوطني في محور "علب" نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن تحرير منطقة "آل قراض" وتصفية باقي الجيوب الحوثية في "آل رماح" و"آل معيض" في باقم.

وأكد المسؤول العسكري اليمني، أن مديرية باقم أصبحت في إطار المناطق المحررة.

وأسفرت المعارك عن أسر 6 ومقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة كانت المليشيا تجهز لزرعها على جبال ووديان باقم.

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وأفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة عملية تسلل إستطلاعية لبعض العناصر الإرهابية التابعة للمليشيات الإنقلابية و ذلك بالقرب من المواقع الأمامية و خطوط التماس في كتاف.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تم رصد بعض العناصر التي تعمل ضمن الفريق الإستطلاعي للمليشيات وذلك بالقرب من مركز مديرية كتاف وتم مطاردتها و أسر إحداهم و مقتل عنصر اخر بنيران القوات الحكومية بعد محاولة فاشلة للهرب بإتجاه مواقع المليشيات بين التباب و المرتفعات الجبلية.

وبينت المصادر، أنه تم عرض الأسير المذكور على قناة العربية التي اوفدت إحد مراسليها للتغطية الإعلامية من موقع الأحداث الجارية بالقرب من مركز مديرية كتاف التي تسعى القوات الحكومية إلى تحريره و اعلان المديرية محررة من تواجد المليشيات الإنقلابية

الجدير بالذكر أن المليشيات تعيش مراحل صعبة بعد الهزائم المتلاحقة وتحاول بطرق و أشكال مختلفة رفع معنويات مقاتليها المنهارة اصلا ولكن محاولتها تبوء بالفشل الذريع وآخرها المحاولة الفاشلة يوم أمس والتي حاولت المليشيات قصف سوق وادي الفرع من خلال طائرة مسيرة حيث تم إسقاطها من قبل مقاتلي محور كتاف

وفي نفس الوقت تشهد صفوف المليشيات في كتاف إنهيارات واسعة بعد فرار العديد من العناصر التي تم التغرير بها إضافة الى مصرع العديد من العناصر القيادية بنيران القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي في وقت سابق من هذا الشهر.