العاهل السعودي يبحث مع وزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع الدولية

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية .

ويأتي لقاء سلمان ولافروف في إطار ضمن جولة لافروف الخليجية التي تشمل الإمارات والكويت .

وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية".

حضر اللقاء وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون للشؤون الخارجية عادل الجبير، بجانب مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

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ووصل لافروف إلى الرياض، أمس، والتقى الجبير، حيث تناولا عددا من القضايا بينها فلسطين وسوريا ومكافحة الإرهاب.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إنه ناقش مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، آليات تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا واليمن والقضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الروسي على تنسيق الجهود والعمل مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، بما يعزز العلاقات الثنائية بين موسكو والرياض، معربا عن تقديره لجهود المملكة في ضمان أمن الحجاج الروس.