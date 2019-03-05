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الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بعدم نقل أىٍّ من مقراته للقدس الشرقية

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أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أى من مقراتها إلى القدس الشرقية، ردًا على الخطوة الأمريكية الأخيرة بدمج قنصليتها مع سفارتها فى القدس. 

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "شادى عثمان" في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تليفزيون فلسطين، إن الاتحاد متمسك بموقف الدول الأوروبية الذى يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير. 

وأضاف، حتى هذه اللحظة هناك إجماع أوروبي على التزام الدول الأوروبية بعدم نقل أى من مقرراتها إلى القدس، وهذا تأكيد على الموقف الدائم للاتحاد الملتزم بقرارات الشرعية، والذى ينادى بإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بناء على هذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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