شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل داعشي فرنسي في شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

أكدت زوجة الإرهابي الفرنسي جان ميشال كلان، اليوم (الثلاثاء)، لفريق وكالة فرانس برس قرب بلدة الباغوز في شرق سورية، مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان (41 عاماً) هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أدى شقيقه جان ميشال (38 عاماً) الأناشيد في التسجيل.

وورد إسماهما في العديد من ملفات مكافحة الإرهاب، ويعدان من قدامى أعضاء تنظيم داعش في فرنسا.