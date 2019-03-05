شكرا لقرائتكم خبر عن طرود مريبة بمحطة قطارات ومطار في لندن تستنفر الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

استدعيت الشرطة إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي اليوم (الثلاثاء) بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة، غير أن العمل في المحطة والمطار لا يزال يسير بشكل طبيعي.

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيسي ازدحاما في العاصمة «الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة».

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة «الضباط المتخصصون في المكان... جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية».